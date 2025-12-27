Meteo | Previsioni per domenica 28 dicembre

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2960m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

meteo previsioni per domenica 28 dicembre

