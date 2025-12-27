Tempo di lettura: < 1 minuto Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 27 dicembre 2025. Il 27 dicembre 2025 si prospetta come una giornata dal carattere decisamente invernale ma con una sorpresa gradita: il sole dominerà incontrastato su gran parte della penisola italiana. Dopo le festività natalizie, spesso caratterizzate da condizioni meteorologiche variabili, con la pressione in ulteriore aumento, arriva l’anticiclone. La giornata sara’ contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole non avra’ grossi problemi a splendere in un cielo che si potra’ vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta la Penisola Un elemento da tenere d’occhio sarà il vento, che in alcune zone costiere si farà sentire con una certa intensità, rendendo la percezione termica più rigida di quanto i termometri non indichino realmente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 27 dicembre

