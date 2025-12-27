Meteo le previsioni in Campania per il 27 dicembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 27 dicembre 2025. Avellino – Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2549m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento –Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
