Meteo incerto per Capodanno | rischio pioggia
Rischia di complicarsi la situazione meteorologica a Napoli e dintorni per il Capodanno. Il clima, infatti, potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Secondo gli esperti di 3B Meteo, il tempo sarà clemente fino a mercoledì 31, con cielo sereno e temperature che oscilleranno da una minima di 6-8. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Meteo - Capodanno rimane incerto tra il freddo artico con neve a quote relativamente basse e una perturbazione polare; Italia ancora ostaggio del maltempo anche intenso, la Protezione Civile diffonde l'allerta meteo: ecco dove.
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno - Dopo il maltempo, probabile fase più stabile negli ultimi giorni del 2025. meteo.it
Meteo: tra poche ore scoppieranno Temporali improvvisi, attenzione alla serata; le Regioni a rischio - La fase clou del maltempo che ha interessato buona parte dell'Italia durante questa settimana è ormai terminata. ilmeteo.it
Meteo: verso il freddo Natale? Crescente rischio diffuso di neve in Italia - Visitando molti siti web italiani, oppure rivolgendovi ai ... msn.com
Meteo nell’Ennese, inizio settimana tra nuvole e instabilità: tempo incerto fino a Natale x.com
