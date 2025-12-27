Rischia di complicarsi la situazione meteorologica a Napoli e dintorni per il Capodanno. Il clima, infatti, potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Secondo gli esperti di 3B Meteo, il tempo sarà clemente fino a mercoledì 31, con cielo sereno e temperature che oscilleranno da una minima di 6-8. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Meteo incerto per Capodanno: rischio pioggia

Meteo - Capodanno rimane incerto tra il freddo artico con neve a quote relativamente basse e una perturbazione polare; Italia ancora ostaggio del maltempo anche intenso, la Protezione Civile diffonde l'allerta meteo: ecco dove.

Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno - Dopo il maltempo, probabile fase più stabile negli ultimi giorni del 2025. meteo.it