Meteo dopo l' incubo di Natale torna il sole e si alzano le temperature Poi sciabolata artica per Capodanno

Natale da incubo per il maltempo, il dramma degli sfollati: "Quando arriva la telefonata, la paura diventa reale" - La testimonianza di Sofia, giovane studentessa di Fusignano che è stata allertata per la piena del Senio che si faceva sempre più preoccupante: “Alla fine è andato tutto bene e la piena è passata, ma ... msn.com

Meteo festività: freddo in agguato dopo Natale, rischio NEVE in aumento - Freddo in agguato dopo Natale: i modelli meteo vedono un aumento del rischio neve verso Capodanno. meteogiornale.it

Dopo un Natale con brutto tempo su gran parte delle regioni, oggi 26 dicembre il meteo è in miglioramento. Il bel tempo, secondo gli esperti, durerà anche nel week-end del 27 e 28 dicembre. Tra Capodanno e la Befana, invece, un’ondata di gelo potrebbe ra - facebook.com facebook

Previsioni Meteo, dopo la neve al Nord il maltempo si sposta al Sud e arriva un weekend pazzesco. E l'Europa entra nel freezer polare! x.com

