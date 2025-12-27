Meteo | Capodanno segnato da scrosci di pioggia e pause soleggiate

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo favorirà un miglioramento del tempo sulla Sicilia specie durante le giornate di domenica e lunedì quando si apriranno ampie schiarite su gran parte delle province. A partire dalla serata di lunedì invece, aumenterà l’instabilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

meteo capodanno segnato da scrosci di pioggia e pause soleggiate

© Agrigentonotizie.it - Meteo: Capodanno segnato da scrosci di pioggia e pause soleggiate

