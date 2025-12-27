Meteo | Capodanno segnato da scrosci di pioggia e pause soleggiate
Una temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo favorirà un miglioramento del tempo sulla Sicilia specie durante le giornate di domenica e lunedì quando si apriranno ampie schiarite su gran parte delle province. A partire dalla serata di lunedì invece, aumenterà l’instabilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Le previsioni meteo su Napoli e Campania: giornate soleggiate, pioggia nel fine settimana
Leggi anche: Meteo, le previsioni del tempo in vista di Capodanno: "Sole, nuvole e qualche pioggia"
Meteo: CAPODANNO, PREVISIONI PESSIME, CICLONE carico di PIOGGE e pure NEVE in PIANURA. TENDENZA - Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli internazionali confermano infatti l'arrivo di un ciclone carico di piogge ... ilmeteo.it
Meteo, ribaltone di Capodanno: cosa succederà nei prossimi giorni - facebook.com facebook
Previsioni Meteo, weekend pazzesco con caldo anomalo in arrivo da Nord! Ma a Capodanno cambia tutto! MAPPE e DETTAGLI nel VIDEO x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.