Meteo a Reggio Calabria verso il 2026 con il sole e qualche instabilità

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di questo weekend la rimonta dell’alta pressione favorisce una fase di tempo stabile su tutta la regione, con ampie schiarite e soltanto qualche annuvolamento locale, più probabile sui settori ionici e sulle aree montuose specie della Sila greca.Le temperature non subiranno variazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

