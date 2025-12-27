Roma - Anticiclone in rinforzo dopo Santo Stefano, temperature in aumento soprattutto in quota; tra San Silvestro e Capodanno irruzione fredda con sensibile diminuzione termica. Dopo Santo Stefano, l’anticiclone tornerà a rafforzarsi, estendendosi dal Nord Europa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Questa configurazione favorirà una fase stabile su gran parte delle regioni, accompagnata da un temporaneo aumento delle temperature, più evidente durante le ore diurne e soprattutto in montagna. Già nel fine settimana si assisterà a un sensibile rialzo dello zero termico, che sull’arco alpino potrà superare i 3000 metri, toccando anche quota 3200 metri sui settori orientali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo a due velocità: clima più mite ora, brusco calo tra fine anno

