Meteo a due velocità | clima più mite ora brusco calo tra fine anno

L'andamento del meteo si presenta con due fasi distinte: un periodo di clima più mite, soprattutto in quota, seguito da un rapido calo delle temperature tra fine anno e inizio 2024, a causa di un'improvvisa irruzione fredda. Dopo un anticiclone rinforzato nel periodo di Santo Stefano, le condizioni atmosferiche cambieranno significativamente, portando un calo delle temperature previsto tra San Silvestro e Capodanno.

Dopo Santo Stefano, l'anticiclone tornerà a rafforzarsi, estendendosi dal Nord Europa verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Questa configurazione favorirà una fase stabile su gran parte delle regioni, accompagnata da un temporaneo aumento delle temperature, più evidente durante le ore diurne e soprattutto in montagna. Già nel fine settimana si assisterà a un sensibile rialzo dello zero termico, che sull'arco alpino potrà superare i 3000 metri, toccando anche quota 3200 metri sui settori orientali.

