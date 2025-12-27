Meteo a due velocità | clima più mite ora brusco calo tra fine anno

Le condizioni meteorologiche presentano un andamento a due velocità: dopo un periodo di clima più mite grazie all'anticiclone rafforzato, si prevede un brusco calo delle temperature tra fine dicembre e inizio gennaio, con un'irruzione fredda che interesserà principalmente le regioni settentrionali e centrali. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi ai cambiamenti climatici in questa fase di transizione.

Roma - Anticiclone in rinforzo dopo Santo Stefano, temperature in aumento soprattutto in quota; tra San Silvestro e Capodanno irruzione fredda con sensibile diminuzione termica. Dopo Santo Stefano, l’anticiclone tornerà a rafforzarsi, estendendosi dal Nord Europa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Questa configurazione favorirà una fase stabile su gran parte delle regioni, accompagnata da un temporaneo aumento delle temperature, più evidente durante le ore diurne e soprattutto in montagna. Già nel fine settimana si assisterà a un sensibile rialzo dello zero termico, che sull’arco alpino potrà superare i 3000 metri, toccando anche quota 3200 metri sui settori orientali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo a due velocità: clima più mite ora, brusco calo tra fine anno Leggi anche: Meteo a due velocità: clima più mite ora, brusco calo tra fine anno Leggi anche: Meteo a due velocità: clima più mite ora, brusco calo tra fine anno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Meteo a due velocità | clima più mite ora brusco calo tra fine anno. In Puglia; aggiornamento meteo delle ore 19:54 ( 28 Dicembre ) - Veloce ondata di freddo dall'Artico - Temperature minime al di sotto dello zero nella notte del 31 dicembre e del giorno 1 gennaio in molte aree interne della nostra Puglia. Vicino ai 2° sulle aree - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.