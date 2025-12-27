Mete preferite per Capodanno | Napoli fuori dalla top 20

Le immagini del centro storico di Napoli percorsi da un fiume di turisti hanno fatto il giro del mondo e l'over tourism è uno dei temi più dibattuti in città. Eppure, il capoluogo partenopeo non sembra essere tra le prime mete scelte dagli italiani per trascorrere i giorni tra Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

