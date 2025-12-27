Messa per i senzatetto in stazione

"Anche oggi, c’è chi pone la propria fiducia nel potere dei numeri, come Cesare Augusto 2mila anni fa: i numeri delle terre conquistate o dominate, quelli delle ricchezze accumulate e dei conti in banca, quelli dei capitali investiti e spostati sul mercato internazionale magari danneggiando economie di famiglie e d’intere nazioni. Sono i poteri forti che reggono il mondo: politici, economici, finanziari, spesso sordi al grido dei poveri e dei popoli, al grido della terra sfruttata e violentata". Il vescovo di Pavia Corrado Sanguineti nella sua omelia pronunciata la Vigilia di Natale ha detto che "nel tempo degli algoritmi e delle cosiddette “ intelligenze artificiali “, a volte abbiamo l’impressione di essere sempre meno liberi, in balia di un sistema di potere che tende a omologare e ad appiattire le persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

messa per i senzatetto in stazione

Messa per i senzatetto in stazione

