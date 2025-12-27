Mercato Napoli nuovo nome per l’attacco | Manna mette nel mirino il brasiliano classe 2004

C’è un nuovo profilo nel mirino del Napoli. Il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, sta monitorando il mercato con attenzione e tra i nomi emergenti c’è Eguinaldo, giovane attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Nato nel 2004, l’ala può giocare su entrambe le fasce e anche come falso nove. La concorrenza c’è, ma il Napoli sembra pronto a muoversi con decisione. Il Napoli punta Eguinaldo: numeri e caratteristiche del brasiliano. Eguinaldo si sta facendo notare per la sua versatilità offensiva. Il promettente brasiliano è tatticamente duttile: può essere impiegato come ala destra o sinistra e all’occorrenza è possibile utilizzarlo anche nel ruolo di falso nove. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

