Mercato Lazio | Tavares nel mirino dell' Al-Ittihad tutte le pretendenti di Mandas

Roma, 27 dicembre 2025 - Il weekend di Serie A, l'ultimo del 2025, è alle porte, e le squadre nei centri tecnici si preparano per l'ultima partita dell'anno solare. Con l'anno nuovo però arriva anche il mercato, il quale bussa forte alle porte dei club italiani, come facevano i fantasmi del Natale passato, presente e futuro nel Canto di Natale di Dickens. La Lazio in estate non ha potuto partecipare al ballo del calciomercato, fermata all'ingresso dalla decisione della Covisoc di bloccare ogni acquisto. Per questo il ds laziale Angelo Fabiani arriva molto carico per questa prossima sessione, anche se al momento i biancocelesti sembrano molto attivi sul fronte delle cessioni.

