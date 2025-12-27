Mercato Juventus due rinnovi bloccati | si aspetterà la primavera prima di riprendere le trattative

. La strategia del club. In casa Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic e Weston McKennie rappresenta uno dei dossier più delicati per la dirigenza. Nonostante entrambi i calciatori occupino un ruolo centrale nel progetto tattico di Luciano Spalletti, la società bianconera sembra aver adottato una strategia di attesa, rinviando ogni decisione definitiva alla prossima primavera. L’analisi di Sky Sport. Marco Demicheli, intervenendo negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulle trattative evidenziando come, al momento, i dialoghi siano in una fase di stallo programmato: « Da parte di McKennie c’è la volontà di andare avanti, da parte della Juve invece ancora non è iniziata una trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

