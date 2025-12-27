Inter News 24 Mercato Inter, tra scadenze e scelte strategiche la dirigenza prepara una svolta profonda in vista della prossima stagione. L’Inter si avvicina a una fase di profondo rinnovamento. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a salutare cinque elementi del nucleo storico al termine della stagione, complice la scadenza dei rispettivi contratti e l’assenza, al momento, di piani concreti per i rinnovi. Il concetto è chiaro: «Dopo la riforma, la rivoluzione». Dal 30 giugno, salvo sorprese, completeranno la loro esperienza in nerazzurro Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, rivoluzione in vista ad Appiano Gentile: «Cinque addii certi e un nome in bilico»

