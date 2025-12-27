Inter News 24 Mercato Inter, nel mirino la Benamata ha messo nel mirino una giovane stella per il reparto offensivo. Vediamo di chi stiamo parlando. La strategia dei nerazzurri sul mercato non si ferma ai grandi nomi del presente, ma continua a sondare con attenzione i migliori vivai europei alla ricerca dei campioni di domani. L’ultimo profilo finito sul taccuino della dirigenza milanese è quello di Andrej Vasiljevic, giovanissimo attaccante con doppio passaporto ungherese e serbo, attualmente in forza all’MTK Budapest. Un prodigio fisico e tecnico: l’identikit del talento. Nonostante non abbia ancora compiuto sedici anni (li festeggerà a marzo), Vasiljevic rappresenta una vera anomalia nel panorama calcistico magiaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, nel mirino una giovane stella per l’attacco

Leggi anche: Calciomercato Inter, nel mirino Giovane: Zanetti frena le voci di mercato «Ha dato sempre tutto, sulla cessione…»

Leggi anche: Mercato Juve, a gennaio sarà testa a testa con l’Inter: nel mirino c’è quel giovane che si sta via via imponendo in Serie A! Il nome

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter, tre nomi nel mirino (ma per giugno): Vicario, Palestra e Giovane; Sky Sport DE – Inter, nel mirino un altro giovane talento: occhi sul tedesco Sakar; Inter scatenata sul mercato: doppio colpo dall'Atalanta; Cagliari, l’Inter accelera per Palestra già a gennaio.

Inter, Vasiljevic nel mirino: chi è la stellina ungherese. “Talento straordinario. Ha doti…” - Attaccante con doppio passaporto ungherese e serbo, milita nell'MTK Budapest e ha già attirato l'inte ... msn.com