Il mercato di gennaio del Napoli sarà una partita di equilibrio e precisione. Le regole imposte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Mercato a saldo zero: cinque cessioni per sbloccare gennaio

Leggi anche: Napoli, cinque cessioni nel mercato invernale: via anche due nuovi acquisti

Leggi anche: Napoli, cinque cessioni nel mercato invernale: via anche due nuovi acquisti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lazio, mercato sbloccato: Lotito potrà agire senza vincoli. Napoli a saldo zero; Napoli, mercato bloccato a gennaio: solo operazioni a saldo zero, come il Pisa. Via libera alla Lazio; La Lazio potrà fare mercato nella prossima sessione: rispettati i parametri; Napoli, da Lucca a Vergara: cinque chiavi per il mercato.

Napoli, da Lucca a Vergara: cinque chiavi per il mercato - L’esigenza di operare a saldo zero obbliga a cedere prima di muoversi in entrata. corrieredellosport.it