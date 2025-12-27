Mens Sana | rinnovata la fiducia a Frati | Proguiremo nel buon lavoro svolto
In attesa del ritorno in campo dopo la pausa natalizia la Mens Sana Basketball pensa a rafforzare ulteriormente la società, dopo anni di progressiva crescita dell’organigramma e ampliamento del gruppo di sponsor e partner che sostengono il club. Nei giorni scorsi la società di Viale Sclavo ha infatti comunicato che "a seguito della variazione della compagine sociale avvenuta con l’aumento di capitale e l’ingresso di Wibog, l’assemblea dei soci della Mens Sana Basketball ha designato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta così composto: Andrea Corsini, Simone Calzolai, Alessandro Favilli, Francesco Frati, Guido Guidarini, Roberto Maestrini, Claudio Ridolfi, Rory Ryan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
