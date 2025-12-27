Meno scroll più sogni | perché oggi dovresti spegnere il telefono e cominciare il digital detox

I social, nei giorni di festa, rischiano di essere molto pericolosi. Veniamo bombardati dalle immagini dei Natali perfetti degli altri: tavole imbandite senza neanche una briciola, famiglie sorridenti e regali incredibili. Questo continuo scroll infinito non è solo una perdita di tempo, è un sabotaggio verso la tua capacità di sognare. Ecco perché oggi dovresti seriamente considerare di mettere il telefono in “modalità aereo” per almeno un’ora. Ogni volta che trascini il pollice verso il basso per aggiornare il , il tuo cervello riceve una micro-dose di dopamina. È lo stesso meccanismo delle slot machine: cerchi una novità, un contenuto che ti colpisca. 🔗 Leggi su Cultweb.it

72 ore senza smartphone non sono una rinuncia. Sono un reset neurologico. Meno scrolling dopamina più stabile umore più calmo più focus e motivazione Il cervello non chiede di spegnersi. Chiede una pausa. #digitaldetox #dopamina #cervello - facebook.com facebook