Meno poliziotti perché spostati a Roma Tassinari FI | La legge di bilancio dà risposte concrete

“Forza Italia e il Governo non hanno mai smesso di investire sulla sicurezza e sul lavoro delle donne e degli uomini in divisa. I numeri lo dimostrano e lo stesso impegno verrà messo in campo per risolvere la carenza di personale denunciata dal Siulp”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Governo lo scrive nero su bianco: da qui a novembre 2025 mancheranno migliaia di uomini e donne in divisa. Parliamo di quasi 13 mila poliziotti, 10 mila carabinieri e 6 mila agenti della Guardia di Finanza in meno sulle nostre strade. E intanto i reati aumen - facebook.com facebook