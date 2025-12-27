“Forza Italia e il Governo non hanno mai smesso di investire sulla sicurezza e sul lavoro delle donne e degli uomini in divisa. I numeri lo dimostrano e lo stesso impegno verrà messo in campo per risolvere la carenza di personale denunciata dal Siulp”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Meno poliziotti perché spostati a Roma, Tassinari (FI): "La legge di bilancio dà risposte concrete"

Leggi anche: Meno poliziotti perché spostati a Roma, Tassinari (FI): "La legge di bilancio dà risposte concrete"

Leggi anche: Tassinari (FI): "La legge sulla montagna entra nel vivo, ora servono tempi rapidi e coinvolgimento dei territori"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meno poliziotti perché spostati a Roma Tassinari FI | La legge di bilancio dà risposte concrete.

Meno poliziotti perché spostati a Roma, Tassinari (FI): "La legge di bilancio dà risposte concrete" - "Solo con l’ultima legge di bilancio sono stati stanziati oltre 114 milioni di euro per il 2026 per il rafforzamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica" ... forlitoday.it