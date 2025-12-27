Membri e finanziatori di Hamas 9 arresti a Genova | c’è anche presidente associazione palestinesi in Italia
(Adnkronos) – Maxi operazione antiterrorismo a Genova: scoperchiato un sistema di finanziamento all'associazione terroristica di Hamas. La Polizia di Stato, attraverso la Digos, insieme alla Guardia di Finanza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone e di tre associazioni. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
