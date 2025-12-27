Meloni supera Ferragni sui social | i numeri che certificano il sorpasso digitale della premier
Il consenso di Giorgia Meloni non si misura soltanto nei rapporti internazionali o nei sondaggi politici. Un altro indicatore sempre più rilevante è quello dei social network, terreno che per anni è stato dominio quasi esclusivo di influencer e imprenditori digitali. Ed è proprio su questo fronte che la presidente del Consiglio ha fatto registrare un risultato senza precedenti, arrivando a superare Chiara Ferragni in termini di visibilità e interazioni. A riportare e analizzare i dati è Il Tempo, sulla base di un report diffuso da DeRev, società specializzata in marketing digitale e analisi delle performance online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: I numeri nascosti della manovra certificano che il concordato preventivo è un flop
Leggi anche: Giorgia Meloni sui social è già ‘27’. La campagna pro-premier e i profili non ufficiali
Meloni batte la Ferragni: la “regina” è stata spodestata - La Meloni ha superato la Ferragni in quello che è sempre stato il suo campo di appartenenza. newsmondo.it
I politici italiani più seguiti sui social nel 2025: Meloni davanti a Salvini, solo Conte regge il passo - Nel 2024 Matteo Salvini era ancora in testa con 9,97 milioni di follower; il sorpasso avvenuto nel 2025 è frutto di una crescita accelerata. italiaoggi.it
Giorgia Meloni batte Chiara Ferragni e diventa la "regina" dei social network - Per la prima volta un politico entra nella top 10 dei post popolari, cioè quelli che più hanno coinvolto gli italiani. iltempo.it
Oggi Galli della Loggia sul @Corriere supera se stesso: #Meloni come De Gasperi, entrambi hanno portato al potere gli “esclusi”. Lui però non si capacita: xché mai Alcide inclusivo e a vocazione democratica, Giorgia prigioniera di sua tradizione non proprio x.com
Dalla stampa internazionale ai tavoli europei, la leadership del Presidente Meloni è riconosciuta trasversalmente e supera i confini nazionali. Grazie alla sua autorevolezza, l’Italia ha smesso di essere marginale ed è tornata centrale nel dibattito internazional - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.