Meloni in visita natalizia alle imprese CNA | il lavoro non si ferma

Nel giorno di Natale la Presidente del Consiglio visita un’impresa CNA vicino Milano, portando sostegno a chi garantisce servizi essenziali anche il 25 dicembre. MILANO – Nel giorno di Natale la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita a un’impresa associata alla CNA nell’area di Milano, accompagnata dal Presidente nazionale della Confederazione, Dario Costantini. Un gesto simbolico di vicinanza verso le oltre 500mila attività che continuano a garantire servizi essenziali anche il 25 dicembre. Costantini ha sottolineato l’impegno quotidiano degli imprenditori che, anche durante le festività, assicurano beni e servizi indispensabili per le famiglie italiane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

