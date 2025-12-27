Meloni in visita natalizia alle imprese CNA | il lavoro non si ferma

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Natale la Presidente del Consiglio visita un’impresa CNA vicino Milano, portando sostegno a chi garantisce servizi essenziali anche il 25 dicembre. MILANO – Nel giorno di Natale la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita a un’impresa associata alla CNA nell’area di Milano, accompagnata dal Presidente nazionale della Confederazione, Dario Costantini. Un gesto simbolico di vicinanza verso le oltre 500mila attività che continuano a garantire servizi essenziali anche il 25 dicembre. Costantini ha sottolineato l’impegno quotidiano degli imprenditori che, anche durante le festività, assicurano beni e servizi indispensabili per le famiglie italiane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

meloni in visita natalizia alle imprese cna il lavoro non si ferma

© Lopinionista.it - Meloni in visita natalizia alle imprese CNA: il lavoro non si ferma

Leggi anche: La Cna sui voucher di garanzia alle imprese: "Ottimo lavoro di Regione e Fira"

Leggi anche: Gregorini (Cna) alla Regione sul credito alle imprese: "Servono interventi urgenti per l'artigianato"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Giorgia Meloni, gli auguri di Natale: tutto l'orgoglio in 5 parole | .it.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.