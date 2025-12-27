Meloni assassina Pro Pal in piazza per Hannoun | Il video
È stata una manifestazione lampo quella chiamata a sostegno di tutti gli indagati arrestati oggi perché accusati di essere parte di una "cellula" estera di Hamas. Tra loro anche Mohammad Hannoun, presidente della comunità palestinese italiana, nonche responsabile di diverse associazioni che vengono presentate come organizzazioni benefiche in campo per sostenere la popolazione palestinese ma che, al contrario, secondo l'accusa finanzierebbero Hamas. In piazza Cavour questo pomeriggio si sono presentati un manipolo di attivisti, appena qualche decina che hanno risposto "presente" alla chiamata nonostante il periodo festivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: "Meloni assassina". Pro Pal in piazza per chiedere la liberazione di Hannoun
Leggi anche: "Meloni assassina". Violenza pro Pal contro il premier sul muro di una scuola: "Odio ideologico"
Meloni come Hitler in vetrina | ancora odio rosso contro il premier; Insulti e violenza sui muri Torna l’odiatore seriale.
"Meloni assassina". Pro Pal in piazza per chiedere la liberazione di Hannoun - Le bandiere che hanno sventolato sono sempre le stesse legate ai collettivi studenteschi, estrema sinistra e sindacati radicali ... msn.com
"Meloni assassina". Violenza pro Pal contro il premier sul muro di una scuola: "Odio ideologico" - Il presidente del Consiglio ancora nel mirino degli antagonisti per la Palestina: "Quando la sinistra strizza l’occhio ai violenti e legittima l’odio contro chi governa con il consenso degli italiani, ... msn.com
Assalto dei pro pal alla redazione della Stampa, Meloni: “Grave suggerire responsabilità stampa per violenze” - “È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia – anche solo in parte – della stampa stessa. blitzquotidiano.it
Scritta choc su un muro in provincia di Livorno: ‘Meloni assassina’ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.