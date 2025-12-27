Il premier Giorgia Meloni ha commentato con soddisfazione l’operazione che ha portato all’arresto di nove persone accusate di aver finanziato Hamas attraverso alcune associazioni, considerate sedicenti benefiche, per un importo complessivo superiore ai sette milioni di euro. Tra gli arrestati figura Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, indicato dagli investigatori come “membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas” e “vertice della cellula italiana dell’organizzazione Hamas”. “Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per questa operazione, di particolare complessità e importanza”, ha dichiarato il premier. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Meloni: “Arresti per finanziamento a Hamas, operazione complessa e importante”

