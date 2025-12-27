Meloni | Apprezzamento per l' arresto delle 9 persone accusate di finanziare Hamas
"Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l’operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota. Tra queste, il presidente dell’associazione dei palestinesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
