Meloni | Apprezzamento per l' arresto delle 9 persone accusate di finanziare Hamas

"Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l’operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota. Tra queste, il presidente dell’associazione dei palestinesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

**Terrorismo: Meloni, 'apprezzamento e soddisfazione per operazione contro Hamas'**

Sette milioni di euro ad Hamas: l'indagine Antimafia porta all'arresto di nove persone tra cui il presidente dei Palestinesi in Italia

