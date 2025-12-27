Melbourne Victory-Wellington Phoenix lunedì 29 dicembre 2025 ore 09 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il match tra Melbourne Victory e Wellington Phoenix, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 09:00, apre il decimo turno dell’A-League australiana. Un confronto tra due squadre che cercano punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. In questa analisi troverete le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo e obiettivo della sfida.
Decimo turno di A-League australiana che vede la sfida nei bassifondi della classifica tra i Melbourne Victory e i Wellington Phoenix. Per i Big V se non è un anno zero poco ci manca: la squadra ha cambiato molto quest’anno salutando tra gli altri Fornaroli e Machach e rinforzandosi con l’arrivo di Mata e Genreau. Per il momento le cose non stanno andando benissimo con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
