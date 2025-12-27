Meghan Markle e il principe Harry perdono l' undicesimo addetto stampa in cinque anni
Meredith Maines si è dimessa da direttore delle comunicazioni del Sussex. Ora che il posto è vacante, chi avrà il coraggio di presentare il proprio CV?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Il principe Harry e Meghan Markle arrivano al party per i 70 anni di Kris Jenner tenendosi per mano
Leggi anche: Il principe Harry e Meghan Markle ispirati al gala di New York
I piani per il Natale 2025 di Meghan Markle e del principe Harry; Harry e Meghan, gli auguri di Natale sui social: la foto con i figli Lilibet e Archie; Harry si diverte sulla neve. Ma Meghan dov'è?; Harry e Meghan augurano buon Natale con una foto privata con i figli Archie e Lilibet (completamente diversa dalla cartolina di Kate Middleton e William).
Meghan Markle rivela i dettagli del suo Natale «in pigiama» con il principe Harry e i loro figli - Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno trascorso il Natale in California con i loro figli, Archie e Lilibet. vanityfair.it
Meghan Markle, un Natale in pigiama: «Tutto il giorno con Harry, Archie e Lilibet giocando a Scarabeo» - Nella sua newsletter la duchessa ha raccontato come ha trascorso il 25 dicembre con la famiglia. corriere.it
Il principe Harry e Meghan Markle svelano nuovi ruoli pubblici per Archie (6 anni) e Lilibet (4 anni) - La trasformazione di Archewell porta cambiamenti anche per i due figli dei Sussex, che avranno nuovi ruoli pubblici. elle.com
Il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan Markle, hanno condiviso sul loro profilo Instagram uno scatto intimo per dare il via al periodo delle festività. Una fotografia che li ritrae insieme ai figli Archie e Lilibet, protagonisti di un momento semp - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.