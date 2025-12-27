Medico sessanta ore consecutive su un' ambulanza | la Fp Cgil Salerno chiede spiegazioni

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Inaccettabile che un medico lavori 60 ore consecutive su un’ambulanza del 118”: lo sostiene la FP CGIL Salerno che chiede chiarimenti e procedure di selezione trasparenti al Direttore della COT 118 ASL. Il sindacato, infatti, esprime sconcerto e disappunto per quanto emerso rispetto alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

medico sessanta ore consecutive su un ambulanza la fp cgil salerno chiede spiegazioni

© Salernotoday.it - Medico sessanta ore consecutive su un'ambulanza: la Fp Cgil Salerno chiede spiegazioni

Leggi anche: Liste d’attesa, la FP CGIL Salerno: “A rischio sottoutilizzo quasi un milione di euro se l’ASL Salerno non definisce i percorsi"

Leggi anche: Alba Ecologia e Ecoambiente Salerno: stabilizzati 58 lavoratori, esulta la Fp Cgil

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sant’Arsenio, follia al 118: medico in servizio per 60 ore; Lavoro a turni 2026: guida completa e normativa.

medico sessanta ore consecutiveMedico in servizio per 60 ore consecutive, la Cgil: "Inaccettabile" - L'articolo Medico in servizio per 60 ore consecutive, la Cgil: "Inaccettabile" proviene da OttoPagine. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.