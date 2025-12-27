Medico sessanta ore consecutive su un' ambulanza | la Fp Cgil Salerno chiede spiegazioni
“Inaccettabile che un medico lavori 60 ore consecutive su un’ambulanza del 118”: lo sostiene la FP CGIL Salerno che chiede chiarimenti e procedure di selezione trasparenti al Direttore della COT 118 ASL. Il sindacato, infatti, esprime sconcerto e disappunto per quanto emerso rispetto alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sant'Arsenio, follia al 118: medico in servizio per 60 ore
Medico in servizio per 60 ore consecutive, la Cgil: "Inaccettabile"
Sant'Arsenio, follia al 118: medico in servizio per 60 ore Sessanta ore consecutive in servizio su un'ambulanza del 118. Dal 23 al 25 dicembre, senza alcun cambio, senza riposo, senza la possibilità di tornare a casa dai propri familiari.
