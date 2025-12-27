Medico di Polla aggredito Arrestato un 23enne originario del potentino

Nella mattinata di ieri, un episodio grave di violenza ha scosso il pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Un medico in servizio è stato brutalmente aggredito da un giovane paziente, portando con sé conseguenze sia fisiche che psicologiche L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.itImmagine generica

