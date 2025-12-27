Medico di Polla aggredito Arrestato un 23enne originario del potentino

Nella mattinata di ieri, un episodio grave di violenza ha scosso il pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Un medico in servizio è stato brutalmente aggredito da un giovane paziente, portando con sé conseguenze sia fisiche che psicologiche L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it Leggi anche: “Ha aggredito e picchiato sette donne in strada a Milano”: arrestato 23enne Leggi anche: Incidente nel Potentino, schianto auto moto sulla Lavello-Canosa. Morto il centauro 23enne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aggressione al medico del Pronto soccorso di Polla: è stato arrestato il 23enne lucano; Polla: medico aggredito in Pronto Soccorso. Paziente arrestato; Ospedale di Polla, aggredito un medico del pronto soccorso; Calci e pugni ad un medico del pronto soccorso di Polla: l’aggressione all’alba. Denunciato un giovane. Medico aggredito a Polla, arrestato un 23enne - È stato arrestato l'imprenditore 23enne di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, che all'alba del 26 dicembre scorso ha aggredito con calci e pugni un medico del pronto soccorso dell'ospedale di ... rainews.it

Medico aggredito in ospedale del Salernitano, arrestato un 23enne - È stato arrestato l'imprenditore 23enne di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, che all'alba del 26 dicembre scorso ha aggredito con calci e pugni un medico del Pronto soccorso dell'ospedale di Pol ... ansa.it

Aggressione a medico, arrestato il presunto responsabile - E' un ventitreenne di Marsico Nuovo che, arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polla (SA), si è scagliato contro il medico, che lo ha denunciato ... rainews.it

CRONACA. DENUNCIATO UN 23ENNE LUCANO. AGGRESSIONE AD UN MEDICO DELL’OSPEDALE DI POLLA (SA). LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2025/12/cronaca-denunciato-un-23enne-lucano.html - facebook.com facebook

COLPISCE A CALCI E PUGNI MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO, DENUNCIATO GIOVANE Un medico del pronto soccorso dell’ospedale di Polla è stato aggredito all’alba da un giovane paziente all’interno della struttura sanitaria. Secondo una prima ricos x.com

