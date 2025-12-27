0 MEGABOX VALLEFOGLIA 3 OMAG-MT IN MARIGNANO: Nardo 6, Caruso 4, Ortolani 10, Zhuang 12, Kochurina 11, Straube; Tellone (L), Brancher 11, Bracchi 1, Panetoni (L). N.e. Nicolini, Parini. All. Bellano. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 20, Candi 5, Bici 22, Giovannini 10, Butigan 3, Bartolucci; De Bortoli (L), Ungureanu 1, Lázaro. N.e. Carletti, Thokbuom, Feduzzi, Stoyanova, Mitkova. All. Pistola. ArbitriI: Grossi e Cerra. Note – Spettatori 1106. Parziali: 19-25 (24’), 20-25 (28’), 26-28 (34’). Tot. 94‘. IN MARIGNANO Magica Megabox. Le tigri si aggiudicano anche il derby con l’Omag e infilano la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mebabox, nel derby la sesta meraviglia

