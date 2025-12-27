Mazzo il manifesto della post- trattoria

Che cos’è la post-trattoria? E’ “un luogo che parte dalla tradizione per approdare a qualcosa di intimo, personale, contemporaneo” grazie a “un lavoro di ricerca che lo mette in relazione con altri locali italiani che stanno riscrivendo, ognuno con il proprio stile, i codici della ristorazione”. Parole (e musica) di Francesca Barreca e Marco Baccanelli, che da oltre 20 anni guidano Mazzo, nel quartiere popolare di San Lorenzo, a Roma (quello bombardato durante la guerra, con papa Pio Pio XII a braccia spalancate a consolare il suo gregge spaventato) dove i due chef dimostrano la volontà e la capacità di riscrivere i linguaggi tradizionali con cui si parla di cibo e con cui si costruisce la tavola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

