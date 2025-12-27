Mayor of Kingstown 4 un finale all' insegna della vendetta
Il co-creatore della serie Hugh Dillon e la new entry Laura Benanti ci spiegano come la serie di Taylor Sheridan sia in profonda connessione con l'America contemporanea. Su Paramount+. Da noi lo "Sheridanverse", ovvero il nutrito gruppo di serie televisive create e curate da Taylor Sheridan, è apprezzato, ma non seguito come negli Stati Uniti. In patria invece titoli come Yellowstone, 1883, Tulsa King e 1923 sono amatissimi. Anche perché possono contare sulla presenza di star come Kevin Costner, Sylvester Stallone, Harrison Ford e Helen Mirren. In Mayor of Kingstown (anche questa disponibile su Paramount+, come tutte le altre) è invece Jeremy Renner a brillare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
