Maxi incidente sull’A16 diversi feriti tra Baiano e Santo Stefano

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coinvolte più vetture nel corso della serata di ieri. A Santo Stefano un maxi incidente si è verificato a ridosso di Baiano, nell'avellinese.Per cause che sono in fase di accertamento, più auto sono rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto nel tratto dell'A16 in direzione Napoli, poco prima del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

maxi incidente sull8217a16 diversi feriti tra baiano e santo stefano

© Avellinotoday.it - Maxi incidente sull’A16, diversi feriti tra Baiano e Santo Stefano

Leggi anche: Incidente tra pullman di studenti e un'auto: un morto e diversi feriti

Leggi anche: Gravissimo incidente stradale, schianto tra due bus: diversi morti e feriti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maxi-incidente in autostrada a Baiano: nove feriti, uno è grave - Per cause ancora in fase di accertamento, diverse auto sarebbero entrate in collisione nel ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.