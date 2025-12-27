maxi inchiesta per antiterrorismo finanziavano hamas un arresto anche a firenze

Un arresto è stato eseguito a Firenze nell’ambito della maxi inchiesta sui finanziamenti all’organizzazione terroristica Hamas. Nel corso della mattinata di oggi sabato 27 dicembre, in via del Campuccio, personale del Gico della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ha prelevato uno degli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

