Maxi inchiesta per antiterrorismo finanziavano Hamas Un arresto anche a Firenze

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un arresto è stato eseguito a Firenze nell’ambito della maxi inchiesta sui finanziamenti all’organizzazione terroristica Hamas. Nel corso della mattinata di oggi sabato 27 dicembre, in via del Campuccio, personale del Gico della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ha prelevato uno degli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

maxi inchiesta per antiterrorismo finanziavano hamas un arresto anche a firenze

© Firenzetoday.it - Maxi inchiesta per antiterrorismo, finanziavano Hamas. Un arresto anche a Firenze

Leggi anche: Antiterrorismo in azione anche a Firenze, un arresto. L’accusa: fiume di soldi a Hamas

Leggi anche: Sette milioni raccolti per Gaza finiti a Hamas: maxi-inchiesta antiterrorismo, nove arresti in Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

maxi inchiesta antiterrorismo finanziavanoSette milioni raccolti per Gaza finiti a Hamas: maxi-inchiesta antiterrorismo, nove arresti in Italia - L’inchiesta della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ricostruisce una rete di raccolta fondi mascherata da aiuti alla popolazione palestinese. panorama.it

Il flop della maxi inchiesta “Stige” di Gratteri: 100 assolti su 169 arresti - Ha fatto flop definitivamente davanti alla Cassazione la maxi inchiesta denominata “Stige”, avviata da Nicola Gratteri nel 2018 quando era capo della procura di Catanzaro, in cui si ipotizzava ... ilfoglio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.