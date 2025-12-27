Max Gazzè in tour a Sarno | appuntamento in piazza il 5 gennaio in occasione della Notte Bianca

Tutto pronto, il 5 gennaio, in piazza 5 Maggio, a Sarno, per accogliere il cantautore e bassista romano Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello. L'artista accenderà la Notte Bianca con lo spettacolo “Musicae Loci”: un viaggio musicale che ha attraversato l’Italia portando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

