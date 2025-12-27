Tutto pronto, il 5 gennaio, in piazza 5 Maggio, a Sarno, per accogliere il cantautore e bassista romano Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello. L'artista accenderà la Notte Bianca con lo spettacolo “Musicae Loci”: un viaggio musicale che ha attraversato l’Italia portando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Max Gazzè in tour a Sarno: appuntamento in piazza il 5 gennaio, in occasione della Notte Bianca

Leggi anche: Capodanno 2026, la notte più lunga dell’anno in piazza del Popolo: "Appuntamento atteso che riproponiamo"

Leggi anche: PGA Tour, Molinari e Manassero in campo alle Bermuda: penultimo appuntamento della FedEx Cup Fall

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I GRANDI EVENTI DI #Sarno Max Gazzè in tour a Sarno. Il 5 gennaio 2026, alle 21.30, in Piazza 5 Maggio, il cantautore e bassista romano, Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, accenderà la Notte Bianca con lo spettacolo “Music - facebook.com facebook