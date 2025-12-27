Mattia Casse ha incominciato bene il superG di Livigno, ma ha poi commesso un grosso errore nella prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino ed è così uscito dalla top-20 nell’evento andato in scena nella località valtellinese. L’azzurro ha infatti approcciato in maniera non ottimale il dosso, si è fatto portare un po’ fuori linea e nell’ultimo settore ha accumulato un ritardo di addirittura 3.72 secondo, tagliando così il traguardo con un distacco di 4.51 dall’austriaco Marco Schwarz. Un passo indietro per il 35enne, reduce da un paio di top-10 conseguite nelle due discese disputate la scorsa settimana in Val Gardena (settima nell’accorciata del 18 dicembre e ottavo nella versione integrale della Saslong proposta il 20 dicembre). 🔗 Leggi su Oasport.it

Mattia Casse amareggiato: "Mi sono fatto sparare via, gara buttata nel cesso"

Mattia Casse: "Mi piace il pettorale numero 1. Meno male che so saltare…"

