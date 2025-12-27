Matteo Santandrea sulle tracce del crimine al cinema
Per narrare l’avventurosa storia del crime film italiano, Matteo Santandrea – Università di Roma Tre, già autore di È stata Roma – La criminalità capitolina dal «poliziottesco» a Suburra (Rubbettino) . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Louvre, da set del cinema a scena del crimine: dopo Belfagor e Lupin, l’audace colpo di insoliti ignoti
Leggi anche: Sulle tracce del feroce "It"
Matteo Santandrea, sulle tracce del crimine al cinema.
