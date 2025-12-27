Matierno l' Asl attiverà un laboratorio d' analisi presso l' ex centro vaccinale
Sorgerà a Matierno, presso l'ex centro vaccinale anti-Covid, un nuovo laboratorio d’analisi pubblico. L'Asl, infatti, come confermato dal direttore amministrativo Ferdinando Memoli, trasferirà il laboratorio prima attivo in via Nizza nello spazio ottenuto in comodato d’uso gratuito dal Comune. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
