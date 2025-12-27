Massimo Giannini insulti a John Elkann | Questi ricchi e mediocri capitalisti

Secondo il Financial Times, il patron Exor John Elkann ha vissuto un 2025 orrobile: l'erede Agnelli sarebbe "frustrato" e "attanagliato dai problemi". Passino le crisi tecniche e sportive di Ferrari e Juventus, i due "giocattolini" ricevuti in eredità da nonno Gianni, l'Avvocato. Il problema è cosa fare di un ramo importante del suo impero: l'editoria. Con Repubblica in vendita e vicinissima al greco Kyriakou di Antenna Group e la Stampa da spacchettare dal Gruppo Gedi e sbolognare (a chi, ancora non si sa), si sono aperti in questo dicembre di fuoco nuovi fronti. Ed è Massimo Giannini, ex direttore de La Stampa e firma di punta di Repubblica, a incalzarlo in ogni modo possibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

