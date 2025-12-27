La vigilia di Natale è arrivata con una decisione drastica: il Centro di Alta Preparazione olimpica norvegese ha bloccato l’uso delle maschere ipossiche per tutti gli atleti nazionali. Il provvedimento segue la morte di Sivert Bakken, biatleta 27enne trovato senza vita il 23 dicembre nella sua camera d’albergo al Passo di Lavazè, in Trentino. Quando un compagno di squadra ha bussato alla porta quella mattina, non ha ricevuto risposta. Aveva già tentato la sera prima, credendo che Bakken si fosse semplicemente addormentato presto. La scoperta è stata drammatica: l’atleta indossava una maschera ipossica che copriva bocca e naso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Maschere ipossiche, l’allarme dopo la morte di Bakken: “Riducono l’aria respirata fino a 10 volte”

Leggi anche: "Faccio saltare in aria il palazzo": scatta l'allarme in Barriera di Milano dopo la chiamata d'emergenza

Leggi anche: Le temperature superiori a 30 gradi riducono fino al 6,7% lo sviluppo cognitivo dei bambini fino a 4 anni nei Paesi a clima caldo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dopo la morte di Bakken la Federazione norvegese vieta l’uso di maschere ipossiche msn.com/it-it/sport/ot… x.com