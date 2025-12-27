Martinengo, super multe in arrivo per i cani che sporcano i portici quattrocenteschi.

Martinengo. Pugno duro contro i proprietari dei cani che non raccolgono le deiezioni sotto i portici storici del centro. Prossimamente, infatti, l’ amministrazione comunale metterà mano al regolamento di polizia urbana per introdurre, tra le altre cose, multe più salate per chi, appunto, si fa beffa del decoro anche sotto le suggestive volte quattrocentesche. Ad annunciarlo è il sindaco Pasquale Busetti: “A breve andremo a modificare tutti gli articoli e le norme vigenti ferme, ormai, al 2005. Sarà un bel passo, anche per inasprire le sanzioni anche nei confronti di coloro i quali, lasciando liberi i cani sotto i portici, non puliscono quando questi sporcano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

