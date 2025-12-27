Martina Colombari invecchiata e irriconoscibile trasformazione per il film di Checco Zalone Buen Camino | le foto

Rimini, 27 dicembre 2025 — Martina Colombari sorprende ancora, e lo fa come sa fare meglio: usando il corpo come racconto. Nelle ultime ore l’ex Miss Italia ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie che la ritraggono travestita, irriconoscibile, con un look che sembra uscito da un altro tempo e da un altro mondo. Abiti vissuti, foulard in testa, sguardo intenso, dettagli che richiamano un’idea di viaggio, fatica, cammino. Non è una provocazione né un semplice gioco social: è un assaggio visivo di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, nel quale la modella è parte del cast. Le immagini — scattate in modo volutamente ruvido e cinematografico — hanno subito acceso la curiosità dei fan e contribuito ad alimentare l’attesa per una pellicola che, numeri alla mano, è già un fenomeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

