Una metamorfosi che ha lasciato il pubblico senza parole. Martina Colombari, modella e attrice tra le più belle dello spettacolo italiano, si è mostrata in una veste completamente inedita ha immediatamente catturato l’attenzione di chi la segue. La fotografia che la ritrae al fianco di Checco Zalone ha fatto il giro della Rete, sebbene fosse chiaro fin da subito che si trattava di una foto di scena. Martina Colombari irriconoscibile in Buen Camino. Nello scatto condiviso su Instagram, l’ex Miss Italia appare con una lunga chioma argentata, totalmente brizzolata, e occhiali dalla montatura retrò che le conferiscono un’aria intellettuale e matura, molto più di quello che suggerirebbe la sua età. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Martina Colombari invecchiata e coi capelli grigi: la foto rivelatrice con Checco Zalone

