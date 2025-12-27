Marmolada freerider 31enne travolto da valanga | è grave
(Adnkronos) – È ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale Santa Chiara di Trento, un freerider romano di 31 anni, travolto oggi pomeriggio da una valanga e caduto in un crepaccio, sul lato trentino della Marmolada. Il 31enne stava percorrendo un traverso a una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando un distacco di neve . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Scena surreale: il freerider scatena una valanga, salvo per miracolo
Leggi anche: Fara San Martino, domenica l’ultimo saluto a Paolo Cocco: l'alpinista morto travolto da una valanga in Nepal
Marmolada, recuperato un freerider 31enne travolto da una valanga: è grave - Fiemme - Fassa; Freerider travolto da una valanga recuperato in un crepaccio.
Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave - È ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale Santa Chiara di Trento, un freerider romano di 31 anni, travolto oggi pomeriggio da una valanga e caduto in un crepaccio, sul lato trentino della ... adnkronos.com
Freerider travolto da una valanga recuperato in un crepaccio - 30 l'intervento di ricerca e soccorso per un freerider caduto in un crepaccio a seguito di una valanga, in Marmolada. ansa.it
Travolto da una valanga, cade in un crepaccio: 31enne romano in condizioni gravissime - Si tratta di un freerider di 31 anni: l'allarme lanciato nel pomeriggio, difficili le operazioni di ricerca e recupero ... rainews.it
Marmolada: recuperato un freerider 31enne travolto da una valanga - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.