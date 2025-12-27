Nebraska terra di nativi americani. Granaio della nazione a stelle e strisce. E terra d’origine di Marlon Brando. Nasce ad Omaha. Curiosamente stessa città natale di Warren Buffet, grande finanziere ed oracolo dell’economia Americana. A 21 anni dalla sua scomparsa, il ricordo delle sue interpretazioni è sempre vivo negli appassionati cinefili. Ci sono stati e ci sono grandi attori. Lui era l’ATTORE. Rigorosamente in maiuscolo. Perche’ maiuscoli sono stati i suoi ruoli. Perché era il più geniale, nonché talentuoso attore nella storia del cinema. Bizzoso. Bizzoso, arrogante, primadonna, le grandi case cinematografiche lo hanno molto rispettato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Marlon, l’ATTORE…

Leggi anche: Alessandro Haber porta a Maranello "Volevo essere Marlon Brando"

Leggi anche: Teatro: a Verbania Alessandro Haber con "Volevo essere Marlon Brando"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Young Marlon Brando — The Icon in His Prime ?

E improvvisamente diventi Marlon Brando e vinci l’Oscar per migliore attore protagonista #Natale #Parenti #Cinema - facebook.com facebook