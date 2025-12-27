Il 2025 volge al termine e uno degli appuntamenti istituzionali più significativi per la città e il tessuto accademico è stato senza dubbio l’elezione di Massimiliano Marianelli a Rettore dell’Università degli Studi di Perugia (UniPg), formalizzata in vista dell’inizio del mandato per il sessennio 2025?2031. La sua candidatura si è distinta fin dall’origine per una proposta programmatica articolata e orientata alla comunità, basata su ascolto, partecipazione e relazioni come assi portanti dell’azione universitaria. Il programma ha puntato su temi come qualità della didattica, rafforzamento della ricerca, internazionalizzazione e sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ateneo anche oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Marianelli al vertice di UniPg: 2025 per Perugia tra elezioni, visione e sfide per il 2026

Leggi anche: Perugia protagonista a Guadalajara: il Rettore Marianelli parla delle sfide delle università

Leggi anche: Il Rettore Unipg Massimiliano Marianelli in visita a Guadalajara (Messico): si amplia la collaborazione con le università messicane e spagnole

Unipg, presentata la squadra di Marianelli: Gammaitoni è fuori - Pronti, via: è in pista la nuova squadra del rettore Massimiliano Marianelli. ilmessaggero.it

