Maria Sole Agnelli per quattordici anni alla guida della Fondazione Agnelli Un contributo alla scuola italiana e al mondo della cultura
Maria Sole Agnelli (nell'immagine di Ranieri Campello) si è spenta il 26 dicembre 2025 all’età di 100 anni, nella sua casa a Torrimpietra, vicino a Roma. Figura nota sì per l'appartenenza alla celebre famiglia Agnelli ma soprattutto per la sua vita di impegno discreto, ha attraversato un intero secolo di storia italiana mantenendo una presenza costante in diversi ambiti pubblici e istituzionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
