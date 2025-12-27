Maria Sole Agnelli per quattordici anni alla guida della Fondazione Agnelli Un contributo alla scuola italiana e al mondo della cultura

Maria Sole Agnelli (nell'immagine di Ranieri Campello) si è spenta il 26 dicembre 2025 all’età di 100 anni, nella sua casa a Torrimpietra, vicino a Roma. Figura nota sì per l'appartenenza alla celebre famiglia Agnelli ma soprattutto per la sua vita di impegno discreto, ha attraversato un intero secolo di storia italiana mantenendo una presenza costante in diversi ambiti pubblici e istituzionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Addio a Maria Sole Agnelli, un secolo di discrezione, impegno civile e passione sportiva - Per quattordici anni, fino al 2018, fu presidente della Fondazione Agnelli.

Morta Maria Sole Agnelli; la sorella dell'avvocato aveva 100 anni - Negli anni Sessanta fu sindaca del piccolo comune umbro di Campello sul Clitunno, ha guidato per quattordici anni, fino al 2018, la Fondazione Agnelli.